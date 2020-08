Forza Italia, Di Palma coordinatore giovani di Puglianello (Di domenica 9 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPuglianello (Bn) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Fiorenza Ceniccola, Coordinatrice Provinciale dei giovani di Forza Italia: “Di concerto con il vicario Raffaele Siciliano e con i vice coordinatori provinciali Tullia Savignano e Alessio Errico ho proceduto a nominare, su indicazione del Sindaco di Puglianello, Francesco Maria Rubano, Paolo Di Palma coordinatore FI giovani del Comune di Puglianello. Sono certa che Paolo, grazie anche all’esperienza maturata nel mondo dell’associazionismo, saprà ricoprire con entusiasmo e passione il nuovo ruolo. Sono altresì convinta che con il suo interesse verso il bene comune e la sua passione verso la politica ... Leggi su anteprima24

FrancescoBonif1 : Meravigliosa la forza di @TeresaBellanova! Ha lasciato l’ospedale per andare in Cdm a combattere per l’Italia che l… - fattoquotidiano : “Quello che sta accadendo nella Giunta per le elezioni del Senato fa letteralmente schifo”. Nicola Fratoianni non u… - Linkiesta : Al #referendum sulla riduzione dei parlamentari la destra voterà sì all'iniziativa targata #Cinquestelle e sostenut… - aronhector1861 : @ldmyuk @grotondi @PietroLodi4 @Maxsmp Italia Viva, quasi tutta Forza Italia, circa metà del PD e diversi singoli p… - MattiaGallo17 : RT @ardigiorgio: Regione #Puglia concorsone per 1000 assunti (a parte quelli internalizzati senza concorso) a un mese dalle elezioni. A dar… -

Ultime Notizie dalla rete : Forza Italia Forza Italia smentisce tentazioni centriste "Siamo fondamentali per il centrodestra" ilGiornale.it Gira l’Italia in bicicletta per raccogliere aiuti per l’emporio solidale Dora. VIDEO

Bella e originale iniziativa di un 25enne reggiano, Luca Pizzetti: ieri mattina è partito per un viaggio di due settimane con l’obiettivo di far conoscere a più persone possibile il lavoro fatto dai v ...

Pakistan, 8 morti e 634 contagi in 24 ore

Gelmini: "Gettati alle ortiche 100 miliardi" Tweet della capogruppo di Forza italia alla Camera, Mariastella Gelmini. "In tre mesi il governo ha gettato alle ortiche quasi 100 miliardi. Da Palazzo Chi ...

Bella e originale iniziativa di un 25enne reggiano, Luca Pizzetti: ieri mattina è partito per un viaggio di due settimane con l’obiettivo di far conoscere a più persone possibile il lavoro fatto dai v ...Gelmini: "Gettati alle ortiche 100 miliardi" Tweet della capogruppo di Forza italia alla Camera, Mariastella Gelmini. "In tre mesi il governo ha gettato alle ortiche quasi 100 miliardi. Da Palazzo Chi ...