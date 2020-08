Forza Italia Benevento, nominato Verdino responsabile per l’industria, artigianato e commercio (Di domenica 9 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Nuova importante nomina in Forza Italia a Benevento: Giuseppe Verdino, detto Peppe, è il nuovo responsabile cittadino del partito per i settori Industria, artigianato e commercio. La nomina arriva dal coordinatore cittadino Andrea de Longis e dal coordinatore provinciale, Nascenzio Iannace. Proprio Iannace in merito spiega: “Sono soddisfatto per una nuova importante adesione, perché si tratta di una persona come Peppe che ha grande esperienza e incarna i valori del nostro partito. Si occuperà di settori strategici per la città nei giorni, nei mesi e negli anni avvenire e dunque per lui c’è l’onore della nomina ma anche l’onere e la ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Forza Italia Forza Italia smentisce tentazioni centriste "Siamo fondamentali per il centrodestra" ilGiornale.it Inps: Carfagna, '5 deputati indecenti e sistema bonus sbagliato'

Roma, 9 ago. (Adnkronos) - "L’Italia e gli italiani stanno vivendo una crisi economica gravissima, le aziende rischiano di chiudere, per salvare il Paese stiamo facendo debiti che pagheranno i nostri ...

Coronavirus: Bernini, 'Conte in Parlamento a carte scoperte'

Roma, 9 ago. (Adnkronos) - "Il ministro Speranza sostiene che il lockdown nazionale ha salvato l’Italia, e che chiudere tutto sia stata una scelta che ha consentito di fermare il virus prima che invad ...

