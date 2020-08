Formula 1, Verstappen vince il Gran Premio di Silverstone: dietro Hamilton e Bottas, ai piedi del podio la Ferrari di Leclerc (Di domenica 9 agosto 2020) Max Verstappen si mette dietro le due Mercedes e vince il Gran Premio del 70° anniversario della Formula Uno, nonché quinto appuntamento stagionale. Sul circuito di Silverstone, Gran Bretagna, il pilota olandese della Red Bull, al nono successo in carriera, il primo in questo 2020, batte Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, rispettivamente secondo e terzo. Ai piedi del podio anche Charles Leclerc con la Ferrari. "Non me lo aspettavo - ha subito dichiarato il vincitore -, ma avevamo un buon passo e nessun problema alle gomme quindi siamo riusciti a spingere. La strategia è stata quella giusta, sono incredibilmente ... Leggi su liberoquotidiano

gemin_steven98 : RT @ilpost: Max Verstappen ha vinto il Gran Premio di Formula 1 del 70esimo anniversario - ilpost : Max Verstappen ha vinto il Gran Premio di Formula 1 del 70esimo anniversario - zazoomblog : Formula 1 Verstappen batte le Mercedes nel Gp di Silverstone. Quarta la Ferrari di Leclerc dodicesimo Vettel dopo t… - Agenzia_Italia : Verstappen trionfa a Silverstone sulle due Mercedes. Quarto Leclerc - sportface2016 : #F170 Le pagelle ai piloti protagonisti: gara perfetta di Max #Verstappen, Charles #Leclerc si arrangia egregiame… -

Ultime Notizie dalla rete : Formula Verstappen Formula 1, GP 70° anniversario: Verstappen batte Hamilton di strategia, Leclerc splendido 4° - Sportmediaset Sport Mediaset Qualifiche Gp 70° Anniversario: super pole Bottas, Ferrari sprofondo rosso

La sparata decisiva di Bottas è arrivata proprio nel finale, quando le due Mercedes hanno tentato l'attacco al tempo con la gomma media. E' stato in questo frangente che il finlandese si è superato fe ...

Verstappen trionfa a Silverstone sulle due Mercedes. Quarto Leclerc

AGI - Max Verstappen ha vinto il Gran Premio dei 70 anni della Formula 1 a Silverstone in Inghilterra. Per l'olandese della Red Bull si tratta del nono trionfo in carriera. Sui gradini piu' bassi del ...

La sparata decisiva di Bottas è arrivata proprio nel finale, quando le due Mercedes hanno tentato l'attacco al tempo con la gomma media. E' stato in questo frangente che il finlandese si è superato fe ...AGI - Max Verstappen ha vinto il Gran Premio dei 70 anni della Formula 1 a Silverstone in Inghilterra. Per l'olandese della Red Bull si tratta del nono trionfo in carriera. Sui gradini piu' bassi del ...