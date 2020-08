Formula 1 – Verstappen scherza: “sono stato una nonna veloce! Abbiamo messo pressione alle Mercedes” (Di domenica 9 agosto 2020) “Non me ne sto seduto dietro come una nonna“. Max Verstappen ha descritto così la sua volontà di attaccare anche quando dal box Red Bull è arrivata la comunicazione di tenere sotto controllo le gomme, visto quando stava succedendo alle Mercedes. E proprio la sfrontatezza di Max, che ha deciso comunque di attaccare, è stata essenziale per il successo di quest’oggi nel Gp del 70° Anniversario. Ai microfoni di Sky Sport, Verstappen ha ironizzato: “oggi sono stato una ‘nonna veloce’, ho anche una nonna veloce! La strategia è stata quella giusta, Abbiamo messo pressione alle Mercedes, poi sono rientrato davanti ... Leggi su sportfair

