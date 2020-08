Formula 1 – Verstappen mette pressione alle Mercedes: la classifica piloti dopo il Gp del 70° Anniversario (Di domenica 9 agosto 2020) Max Verstappen vince la gara del 70° Anniversario di Silverstone sorprendendo le Mercedes. Il pilota della Red Bull gestisce meglio le gomme rispetto ad Hamilton e Bottas, rispettivamente secondo e terzo, raccogliendo la prima vittoria della sua stagione 2020. Dominio Mercedes spezzato in pista, ma anche nella classifica piloti che non vede più le due ‘Frecce Nere’ appaiate. Quarto posto in gara e in classifica per un ottimo Charles leclerc. Sebastian Vettel invece finisce nuovamente fuori dalla zona punti e si ritrova 13° nella classifica piloti. classifica piloti F1 2020 1 L. Hamilton Mercedes 107 2 M. Verstappen Red Bull 77 3 V. ... Leggi su sportfair

