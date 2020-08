Formula 1 Silverstone, team radio e furia Vettel: “Ferrari che casino” (Di domenica 9 agosto 2020) Sebastian Vettel, pilota della Ferrari impegnato nel GP di Silverstone di Formula 1, lancia accuse pesantissime via radio contro il muretto: “Avete fatto un casino” Sebastian Vettel lancia accuse pesantissime in un team radio infuocato durante il Gran Premio di Silverstone che si sta correndo proprio in questi minuti. Nel corso della gara, il pilota Ferrari ha riscontrato un serio problema alla sua vettura che non gli sta permettendo di proseguire al meglio la corsa. Il pilota tedesco è una furia contro il suo team e così accusa lo scarso lavoro dei tecnici della Rossa:”Questo è quel distacco che non ci piace e di cui abbiamo parlato stamattina. Io ci proverò ma ... Leggi su bloglive

