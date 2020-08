Formula 1 – Racing Point convocata dai commissari sportivi: contestato l’uso delle brake duct? (Di domenica 9 agosto 2020) Al termine della Gara del 70° Anniversario di Silverstone, i commissari sportivi hanno deciso di convocare un esponente della Racing Point per far luce sull’utilizzo dei freni posteriori uguali a quelli della Mercedes. Una chiamata che ha sorpreso la scuderia britannica, vista la sanzione ricevuta nei giorni scorsi: insieme alla multa e alla penalità di punti inflitta, Racing Point aveva infatti incassato la possibilità di poter continuare ad utilizzare le brake duct poichè violavano il Regolamento Sportivo di F1 ma erano conformi a quello Tecnico. Probabilmente, dopo i reclami in appello al Tribunale Internazionale di Ferrari, McLaren, Reanult e Williams degli ultimi giorni, il collegio dei ... Leggi su sportfair

SkySportF1 : Binotto sul caso Racing Point-Mercedes: 'A scuola c'è chi passa e chi copia i compiti' #SkyMotori #F1 #Formula1… - SkySportF1 : Lawrance Stroll sul caso Racing Point: 'Abbiamo copiato? Non è vero, siamo furiosi' #SkyMotori #F1 #Formula1 #F170 - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: La furia di Stroll: 'Racing Point legale, ci vogliono infangare e non lo permetterò' - Gazzetta_it : La furia di Stroll: 'Racing Point legale, ci vogliono infangare e non lo permetterò' - abdo_massa : RT @SkySportF1: Binotto sul caso Racing Point-Mercedes: 'A scuola c'è chi passa e chi copia i compiti' #SkyMotori #F1 #Formula1 #F170 https… -

Ultime Notizie dalla rete : Formula Racing F1, Lawrance Stroll sul caso Racing Point: "Abbiamo copiato? Non è vero, siamo furiosi" Sky Sport Festa per la F1 ma la Ferrari non sorride

di Leo Turrini Dopo il danno, la beffa. Con la Racing Point “clonata”, Nico Hulkenberg è stato il più veloce tra gli umani, nel sabato bis di Silverstone. Il tedesco, subentrato al malato Perez nell’a ...

Gp 70° Anniversario qualifiche, Verstappen: "Racing Point davanti non è una sorpresa"

Lo stesso identico ritardo dal tempo della pole, 1"022. Solo che sabato scorso Max Verstappen era riuscito a portare a casa la terza piazza, mentre oggi deve accontentarsi della quarta, battuto non so ...

di Leo Turrini Dopo il danno, la beffa. Con la Racing Point “clonata”, Nico Hulkenberg è stato il più veloce tra gli umani, nel sabato bis di Silverstone. Il tedesco, subentrato al malato Perez nell’a ...Lo stesso identico ritardo dal tempo della pole, 1"022. Solo che sabato scorso Max Verstappen era riuscito a portare a casa la terza piazza, mentre oggi deve accontentarsi della quarta, battuto non so ...