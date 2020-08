Formula 1 – Inizia il Gp del 70° anniversario: Hamilton torna in testa, Leclerc recupera! [LIVE] (Di domenica 9 agosto 2020) La Formula 1 resta in Gran Bretagna, sul tracciato di Silverstone, per il back to back dello scorso weekend in quello che è il 70° anniversario della pista. Questa volta in pole position c’è Valtteri Bottas e Lewis Hamilton deve inseguire dalla seconda casella. Cambiano le posizioni, ma la Mercedes resta sempre in testa: qualcuno potrà spezzarne il dominio? Verstappen il candidato numero 1, Leclerc proverà a confermarsi sul podio per la seconda settimana consecutiva. Vettel invece dovrà rimontare dalle retrovie. Il racconto del Gp del 70° anniversario LIVE: Giro 39/52 – Leclerc vicinissimo a Bottas, sorprende questa Ferrari! Giro 38/52 – Hamilton… non vuole ... Leggi su sportfair

