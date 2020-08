Formula 1 – Hamilton senza filtri: “gara shock! Ultima sosta? La gomma stava per esplodere” (Di domenica 9 agosto 2020) Secondo posto per Lewis Hamilton al Gp del 70° Anniversario di Silverstone. Il pilota britannico ha avuto grossi problemi con il blistering delle gomme che lo hanno fatto desistere dall’idea di provare ad evitare l’Ultima sosta per restare davanti a Verstappen e rischiare, come lo scorso weekend, di finire la gara su 3 ruote. Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Hamilton ha spiegato: “è stato uno shock per noi oggi. Dai primi giri faticavamo sul posteriore, è stato molto strano. Ma anche se il risultato non è stato positivo, mi sono divertito e la gara è stata una vera e propria sfida. Se ho pensato di non fare l’Ultima sosta? Sì, ci ho pensato. Ma la gomma sembrava dovesse esplodere. Visti i ... Leggi su sportfair

