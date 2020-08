Folla e niente mascherine, chiusa storica discoteca nel Riminese (Di domenica 9 agosto 2020) Cinque giorni con i cancelli chiusi per il "Byblos",sulle colline di Misano Adriatico per assembramenti, nessun distanziamento di un metro o utilizzo dei dispositivi di sicurezza Leggi su lastampa

HuffPostItalia : Folla e niente mascherine: chiusa la discoteca Byblos, tempio della riviera romagnola - fanpage : Folla eccessiva, assembramenti e mancato rispetto del distanziamento di un metro. Niente mascherine in pista - Corriere : Misano, chiusa la discoteca Byblos: folla e niente mascherine - camilla_staff : RT @fattoquotidiano: Troppa folla e niente mascherine: chiuso il Byblos, storico locale romagnolo. I nuovi focolai legati a giovani, vacanz… - jokervilma : RT @fattoquotidiano: Troppa folla e niente mascherine: chiuso il Byblos, storico locale romagnolo. I nuovi focolai legati a giovani, vacanz… -

Ultime Notizie dalla rete : Folla niente

Inosservanza di tutte le regole di sicurezza. Il Byblos è la seconda discoteca di Misano Adriatica chiusa dai carabinieri per assembramenti, il 3 agosto scorso era stata chiusa sempre per 5 giorni la ...Folla, nessun distanziamento sociale né utilizzo delle mascherine sabato notte sulla pista da ballo del Byblos, una discoteca all'aperto in provincia di Rimini: in seguito alla situazione rilevata, ad ...