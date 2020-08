Floriana Messina da urlo: “San Gennaro, ti chiedo un miracolo per il Napoli” (FOTO) (Di domenica 9 agosto 2020) “Caro San Gennaro, la scorsa volta ti chiesi di aiutarci e ci hai aiutato, ma stavolta quello che ti chiedo è un vero e proprio miracolo“. Con questa descrizione Floriana Messina chiede ‘aiuto’ per il suo Napoli in vista degli ottavi di finale di ritorno di Champions League contro il Barcellona. L’italo-colombiana, con un profilo Instagram seguito da 616 mila followers, è una grande tifosa azzurra e questa sera seguirà con attenzione la sfida del Camp Nou. View this post on Instagram 💙ALDILÀ DEL RISULTATO💙#forzanapolisempre #napoli #sscnapoli #barçanapoli A post shared by Floriana Messina (@Floriana Messina) on Aug 8, ... Leggi su sportface

petrazzuolo : RT @napolimagazine: CHAMPIONS - Barcellona-Napoli, Floriana Messina: 'Caro San Gennaro, stavolta ti chiedo un vero e proprio miracolo!' htt… - susydigennaro : RT @napolimagazine: CHAMPIONS - Barcellona-Napoli, Floriana Messina: 'Caro San Gennaro, stavolta ti chiedo un vero e proprio miracolo!' htt… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CHAMPIONS - Barcellona-Napoli, Floriana Messina: 'Caro San Gennaro, stavolta ti chiedo un vero e proprio miracolo!' htt… - napolimagazine : CHAMPIONS - Barcellona-Napoli, Floriana Messina: 'Caro San Gennaro, stavolta ti chiedo un vero e proprio miracolo!' - apetrazzuolo : CHAMPIONS - Barcellona-Napoli, Floriana Messina: 'Caro San Gennaro, stavolta ti chiedo un vero e proprio miracolo!' -

Ultime Notizie dalla rete : Floriana Messina FOTO ZOOM - Floriana Messina, outfit sportivo Napoli Magazine Floriana Messina da urlo: “San Gennaro, ti chiedo un miracolo per il Napoli” (FOTO)

“Caro San Gennaro, la scorsa volta ti chiesi di aiutarci e ci hai aiutato, ma stavolta quello che ti chiedo è un vero e proprio miracolo“. Con questa descrizione Floriana Messina chiede ‘aiuto’ per il ...

CHAMPIONS - Barcellona-Napoli, Floriana Messina: "Caro San Gennaro, stavolta ti chiedo un vero e proprio miracolo!"

"Caro San Gennaro, la scorsa volta ti chiesi di aiutarci e ci hai aiutato, ma stavolta quello che ti chiedo e` un vero e proprio MIRACOLO!!! #forzanapolisempre #napoli #sscnapoli #barcanapoli" scrive ...

“Caro San Gennaro, la scorsa volta ti chiesi di aiutarci e ci hai aiutato, ma stavolta quello che ti chiedo è un vero e proprio miracolo“. Con questa descrizione Floriana Messina chiede ‘aiuto’ per il ..."Caro San Gennaro, la scorsa volta ti chiesi di aiutarci e ci hai aiutato, ma stavolta quello che ti chiedo e` un vero e proprio MIRACOLO!!! #forzanapolisempre #napoli #sscnapoli #barcanapoli" scrive ...