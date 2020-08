Flaminio – Villaggio Olimpico. Campidoglio, costituito tavolo tecnico (Di domenica 9 agosto 2020) Campidoglio, costituito tavolo tecnico area Flaminio – Villaggio Olimpico. Obiettivo mettere a punto uno studio di fattibilità per progetto di rigenerazione della zona Flaminio – Villaggio Olimpico. Roma, 8 agosto 2020 – Approvata dalla Giunta Capitolina la memoria che prevede l’istituzione di un tavolo tecnico interno per consentire la messa a punto di uno studio di fattibilità il cui obiettivo sarà l’avvio di un programma di rigenerazione e valorizzazione dell’area Flaminio – Villaggio Olimpico. Il tavolo sarà composto dal Vice ... Leggi su romadailynews

Nuova vita e grande attenzione, sia da parte del Campidoglio sia del II Municipio, per l’area del Flaminio e del Villaggio Olimpico. La giunta capitolina ha approvato la memoria che prevede l’istituzi ...Passi avanti, anche se un po' lenti, per il restyling dello stadio Flaminio e dell'area dell'area del Villaggio Olimpico. La giunta Raggi ha approvato una memoria per istituire un tavolo tecnico inter ...