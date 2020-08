Fiumicino, macabro ritrovamento nella notte da parte di due pescatori: emerge un cadavere dalle onde (Di domenica 9 agosto 2020) Stavano pescando tranquillamente, quando hanno avvistato il cadavere di un uomo nudo, con indosso solo un paio di scarpe da ginnastica che, dalle onde del mare, è stato trascinato a riva ed è andato ad arenarsi sulla battigia, a pochi passi da loro. È successo questa notte, pochi minuti prima dell’una, a Fiumicino, in via Pesce Luna. I due uomini, intenti a pescare a riva, ad un tratto hanno visto emergere qualcosa dall’acqua. Immediatamente si sono resi conto che si trattava della sagoma di un uomo, che sembrava essere senza vita. Spinto dalle onde, la sagoma si è arenata sul bagnasciuga, rivelando il corpo nudo di un uomo, che aveva come unico capo di vestiario delle scarpe da ginnastica. I due, allarmati, hanno ... Leggi su ilcorrieredellacitta

