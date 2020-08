Fellow, in finale al Festival di Castrocaro con “Fire” (Di domenica 9 agosto 2020) Fellow, pseudonimo del giovane cantautore astigiano Federico Castello, conquista la finale della 63esima edizione del Festival di Castrocaro con “Fire” Con il brano “Fire” (ascolta qui – etichetta Dischi dei sognatori), Fellow, pseudonimo del giovane cantautore astigiano Federico Castello, conquista la finale della 63esima edizione del Festival di Castrocaro che si terrà giovedì 27 agosto – in onda in prima serata su… L'articolo Fellow, in finale al Festival di Castrocaro con “Fire” Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

La registrazione del concorso canoro si è svolta davanti a 80 persone. Giovedì 27 agosto l’ultimo atto. Quest’anno si è tornati nella ‘sede madre’.

