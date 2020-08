Fatiha Sakhri: «L’accordo per l’affitto era chiuso. Poi hanno visto il colore della mia pelle e mi hanno negato la casa» – L’intervista (Di domenica 9 agosto 2020) «Rabbia e umiliazione, ho chiamato la polizia piangendo». A parlare a Open è Fatiha Sakhri, giovane infermiera campana, cittadina italiana di origini marocchine, vittima di un episodio di discriminazione razziale. L’ennesimo. Fatiha, qualche giorno fa, si è messa alla ricerca di un appartamento a Imola (Bologna) per consentire ai suoi genitori di stare vicino al fratello, da settimane ricoverato all’Istituto di Montecatone per la riabilitazione. Cercava un appartamento vicino alla struttura così da non lasciare più solo il ragazzo (non lo vedevano da tempo a causa delle visite sospese per il Coronavirus, ndr). E quella casa l’ha trovata. O, almeno, così sembrava. Cosa è successo La proprietaria dell’alloggio, infatti, le ha dato subito ... Leggi su open.online

