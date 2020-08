F1, Mekies ammette: "La Ferrari ha fatto un passo indietro" (Di domenica 9 agosto 2020) ROMA - " Una qualifica negativa, non ci sono dubbi: non si può definire altrimenti un risultato che vede i nostri piloti piazzarsi in ottava e in undicesima pozione ". Lo ha detto Laurent Mekies ... Leggi su corrieredellosport

ROMA - "Una qualifica negativa, non ci sono dubbi: non si può definire altrimenti un risultato che vede i nostri piloti piazzarsi in ottava e in undicesima pozione". Lo ha detto Laurent Mekies Sportin ...

Binotto ammette che la Ferrari può pescare sul mercato

Il team principal ha spiegato che in questo momento difficile punta sulla stabilità: ha rinunciato al ruolo di direttore tecnico ripartendo il ruolo su quattro tecnici che stima e di cui ha fiducia (C ...

