F1 GP 70°anniversario, Leclerc: “Questo quarto posto vale come una vittoria” (Di domenica 9 agosto 2020) “Questo quarto posto per me è come una vittoria: è brutto sentirlo dire ma dobbiamo analizzare la nostra situazione. A inizio gara per un ottavo posto avrei firmato ma un quarto posto era davvero insperato”. Lo ha dichiarato Charles Leclerc al termine del Gran Premio del 70° Anniversario concluso con un ottimo quarto posto. “Non capisco dove abbiamo trovato questa performance, addirittura a fine run con le hard ho pensato di attaccare Bottas – ha spiegato Leclerc ai microfoni di Sky Sport F1 -. Sono molto contento e voglio analizzare i dati per capire da dove viene questa performance. Con le hard siamo andati molto forte ed è davvero positivo”. E sulla lotta con ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : 70°anniversario Leclerc