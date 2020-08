F.1, GP 70 Anniversario - Verstappen vince davanti alle due Mercedes (Di domenica 9 agosto 2020) Vittoria di forza per Max Verstappen nel Gran Premio del 70 Anniversario, valido come quinta prova del Mondiale di Formula 1 2020. Il pilota olandese e la Red Bull hanno battuto sul campo la Mercedes sfruttando le loro difficoltà nella gestione delle gomme. Hamilton ha tagliato il traguardo in seconda posizione, mentre il poleman Bottas non è andato oltre il terzo posto. Ottimo quarto posto per Charles Leclerc che, ancora una volta, salva l'onore Ferrari. Delude ancora Vettel, autore di un testacoda poco dopo la partenza che lo ha costretto a una gara tutta in salita, terminata in dodicesima posizione.Vittoria a sorpresa. Non me laspettavo è stato il primo commento di Max Verstappen alla fine della gara. Il pilota olandese ha potuto finalmente mettere pressione alle ... Leggi su quattroruote

