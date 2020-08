Europa League, le designazioni arbitrali: c’è Orsato per Wolverhampton-Siviglia (Di domenica 9 agosto 2020) La UEFA ha diramato i direttori di gara per le sfide di Europa League che si svolgeranno martedì 11 agosto. Wolves-Siviglia sarà diretta da Daniele Orsato, ecco quali sono tutte le scelte: Wolverhampton-Siviglia Arbitro: Daniele Orsato (ITA) Assistenti: Lorenzo Manganelli (ITA) e Alessandro Giallatini (ITA) IV uomo: Ovidiu Haţegan (ROU) VAR: Massimiliano Irrati (ITA) AVAR: Marco Guida (ITA) Shakhtar Donetsk-Basilea Arbitro: Michael Oliver (ENG) Assistenti: Stuart Burt (ENG) e Simon Bennett (ENG) IV uomo: William Collum (SCO) VAR: Craig Pawson (ENG) AVAR: Alejandro Hernández (ESP) Foto: Twitter Ufficiale L'articolo Europa League, le designazioni arbitrali: ... Leggi su alfredopedulla

