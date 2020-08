Europa League, domani c’è Inter-Bayer Leverkusen: le probabili formazioni (Di domenica 9 agosto 2020) Le probabili formazioni di Inter-Bayer Leverkusen L’Europa League è pronta ad entrare nel vivo con le sfide dei quarti di finale che danno il via alla Final Eight. Tra le partite in programma c’è anche quella tra Inter e Bayer Leverkusen che si sfideranno alla Düsseldorf Arena: le probabili formazioni Qui Inter: ancora panchina per Eriksen Pochi dubbi per Antonio Conte che sembra orientato a schierare l’11 già visto dall’inizio con il Getafe. In porta dunque Handanovic con Godin, De Vrij e Bastoni a comporre il trio difensivo. A centrocampo Brozovic in cabina di regia con Barella e Gagliaridini ai suoi ... Leggi su intermagazine

