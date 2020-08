Europa League, Bosz avverte l’Inter: “Abbiamo i mezzi per passare il turno” (Di domenica 9 agosto 2020) È la vigilia di Inter-Leverkusen, gara valevole l'accesso alle semifinali di Europa League. In vista della gara di domani ha parlato il tecnico dei tedeschi, Peter Bosz.LE PAROLE DI BoszIl tecnico del Bayer Leverkusen Peter Bosz ha parlato oggi in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro l'Inter in Europa League. Queste le parole del tecnico, riportate da Fcinternews.it:"Abbiamo visto in Italia e anche in Europa che l'Inter è una squadra fortissima, ma noi non temiamo nessuno; abbiamo i mezzi per poterli battere. Dobbiamo far vedere una prestazione ottima senza fare errori, troppi errori si pagano".Quali sono i punti forti della squadra? Lukaku è un attaccante difficile da difendere, ... Leggi su itasportpress

