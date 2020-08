Esplosione Beirut, da conferenza donatori 250 milioni di aiuti (Di domenica 9 agosto 2020) I Paesi e le istituzioni che hanno partecipato alla conferenza dei donatori di sostegno al Libano dopo la terrificante Esplosione nel porto di Beirut si sono impegnati per aiuti pari a 250 milioni di ... Leggi su quotidiano

La ministra dell'Informazione libanese, Manal Abdel-Samad, si è dimessa a seguito della devastante esplosione al porto di Beirut, che ha ucciso almeno 160 persone e ne ha ferite 6mila. Nella lettera c ...