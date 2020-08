Esclusiva: Rodriguez al Toro, domani incontro a Casa Milan. Svolta annunciata. I dettagli (Di domenica 9 agosto 2020) Ricardo Rodriguez in orbita Toro. Anzi, potremmo dire: Ricardo Rodriguez a un passo dal Toro, promesso sposo del Toro. Già per domani è stato fissato un appuntamento a Casa Milan con il direttore sportivo Vagnati, quasi sicuramente nel tardo pomeriggio ma sono dettagli. La cessione dell’esterno sinistro classe 1992 ai granata è in stato avanzato, una richiesta precisa di Marco Giampaolo. Il Milan aveva chiesto una cifra tra i quattro e i quattro milioni e mezzo, si chiuderà a due milioni o qualcosa in più. Il Milan aveva speso 15 milioni per acquistarlo, sa cha giocare il rialzo significherebbe perderlo poi a zero tra pochi mesi. E per Rodriguez ... Leggi su alfredopedulla

