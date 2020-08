Eros Ramazzotti, il drammatico appello del cantante riguarda tutti (Di domenica 9 agosto 2020) . Ancora una volta il cantautore è tornato a rivolgersi a tutti coloro che lo seguono con un messaggio di grande importanza in questo periodo così delicato per il nostro Paese. In questi giorni in cui salgono i casi di contagio da Coronavirus nel nostro Paese, il … Leggi su viagginews

xShutterIslandx : Andrò controcorrente, ma tra Tiziano Ferro ed Eros Ramazzotti io sceglierei sempre Eros. Mi verrebbe più piacere a… - DESIFOTOLISBOA : Now playing eros ramazzotti - Un Angelo Non È by Eros Ramazzotti! - eyelox : Eros Ramazzotti: - JessePrize6 : RT @Urano04128107: Guarda 'Eros Ramazzotti - Sta Passando Novembre (Official Video)' su YouTube - CarlosSolanoBro : Eros Ramazzotti -

Ultime Notizie dalla rete : Eros Ramazzotti Aurora canta su Instagram la canzone che Eros Ramazzotti dedicò a Michelle Hunziker DiLei Le Iene ricordano Nadia Toffa ad un anno dalla sua scomparsa, dal suo primo servizio all'impegno per la città di Taranto

MILANO - Credo che se Nadia ci vedesse fare quello che stiamo facendo si ammazzerebbe dalle risate! A un anno di distanza stiamo per farvi vedere qualcosa per cui non siamo assolutamente attrezzati, p ...

Aurora canta su Instagram la canzone che Eros Ramazzotti dedicò a Michelle Hunziker

. Sono trascorsi anni da quel 1996 in cui l’artista romano pubblicò Più bella cosa, singolo estratto dal disco Dove c’è musica pubblicato nel maggio dello stesso anno. La hit è un inno all’amore ed è ...

MILANO - Credo che se Nadia ci vedesse fare quello che stiamo facendo si ammazzerebbe dalle risate! A un anno di distanza stiamo per farvi vedere qualcosa per cui non siamo assolutamente attrezzati, p .... Sono trascorsi anni da quel 1996 in cui l’artista romano pubblicò Più bella cosa, singolo estratto dal disco Dove c’è musica pubblicato nel maggio dello stesso anno. La hit è un inno all’amore ed è ...