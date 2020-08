Era Emilia nella soap opera Vivere: oggi a 54 anni è la voce di Brooke Logan [FOTO] (Di domenica 9 agosto 2020) ‘Vivere’ è stata una soap opera italiana in onda per la prima volta il 1 Marzo del 1999. Per gran parte del pubblico a casa ha avuto un buon riscontro nella fascia del mezzogiorno trasmessa prima su Canale 5, e poi su Rete 4 dal 2008. La soap opera ha raccontato la vita di molte famiglie sullo sfondo di una ricca città di provincia come Como. Indimenticabile è la sigla di apertura intitolata ‘Canto largo’ cantata dalla voce inconfondibile di Mina. I protagonisti che hanno appassionato i telespettatori con i propri personaggi interpretati, alcuni sono oggi molto noti altri invece, col tempo si sono distinti. Ma tra i nomi più importanti c’è quello di Mavi Felli. L’attrice, allora ... Leggi su velvetgossip

soteros1 : RT @Kristina_Claret: @maxwolf63 @soteros1 In Toscana ? Dubito...spero di sbagliarmi. C'era aria di svolta anche per le regionali in Emilia-… - eErgaOmnes : RT @_kuball_: @steal61 @valy_s @ValeMameli @nessunoindietro @AndFranchini @TovarishM5S @nicorst @MPenikas Intanto il 'Viale per Cutro' a Re… - IvanGrossiMilan : @RobertaFerrero4 @adrianobusolin mha speriamo..pure in Emilia romagna era un trionfo ovunque andasse - Laura6976 : @simone_dela Io lo dicevo che era meglio fare la via Emilia. Ma se continua così ora usciamo. - Kristina_Claret : @maxwolf63 @soteros1 In Toscana ? Dubito...spero di sbagliarmi. C'era aria di svolta anche per le regionali in Emil… -

Ultime Notizie dalla rete : Era Emilia Silvia Angoli morta in moto a Reggio Emilia, lavorava in città da 2 anni. "Era speciale" il Resto del Carlino Era Emilia nella soap opera Vivere: oggi a 54 anni è la voce di Brooke Logan [FOTO]

‘Vivere’ è stata una soap opera italiana in onda per la prima volta il 1 Marzo del 1999. Per gran parte del pubblico a casa ha avuto un buon riscontro nella fascia del mezzogiorno trasmessa prima su C ...

I malati effettivi in Emilia-Romagna sono 1.652, di cui 1.570 non necessitano di cure ospedaliere

Un nuovo caso di positività al Covid-19 registrato in provincia di Ravenna: si tratta di un uomo ricoverato con lievi sintomi, rientrato in Emilia-Romagna da pochi giorni da fuori regione. Sono solo d ...

‘Vivere’ è stata una soap opera italiana in onda per la prima volta il 1 Marzo del 1999. Per gran parte del pubblico a casa ha avuto un buon riscontro nella fascia del mezzogiorno trasmessa prima su C ...Un nuovo caso di positività al Covid-19 registrato in provincia di Ravenna: si tratta di un uomo ricoverato con lievi sintomi, rientrato in Emilia-Romagna da pochi giorni da fuori regione. Sono solo d ...