Ellen Louise – ‘Sandcastles’ (Di domenica 9 agosto 2020) L’artista che spazia dalla musica soul al pop arrivando al folk Ellen Louise ricorda suo nonno nel nuovo emozionante singolo “Sandcastles”. “Sandcastles” fa cantare il tuo cuore e la tua anima piange un po’ . Linee di pianoforte meravigliosamente emozionanti avvolgono la voce impennata di Ellen Louise mentre canta un’ode a un uomo che ha plasmato il suo futuro in un milione di modi diversi ma se ne è andato senza ricordarne nulla. Cosi parla l’artista del suo nuovo brano “sandcastles”: “Ho scritto questa canzone l’anno scorso quando mio nonno è morto – Da tempo soffriva di Alzheimer. La canzone parla dell’impatto che questo ha avuto su me e la mia famiglia che lo ha visto andare via, lasciandoci un forte vuoto e ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

Ultime Notizie dalla rete : Ellen Louise La Collezione Digitale Di Eliasson Il giornale dell'Arte Ritratto del Museo di Capodimonte, con il direttore Sylvain Bellenger

Dal Palazzotto Borbonico, sede degli uffici amministrativi, vedo il grande edificio della Reggia-Museo di Capodimonte, curatissimi larghi prati e curvi viali, comode panchine e la camionetta dell’eser ...

