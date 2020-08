Elisabetta Canalis scalda l’estate, fisico pazzesco sulle spiagge di Santa Monica (FOTO) (Di domenica 9 agosto 2020) L’ex velina di Striscia La Notizia, Elisabetta Canalis, si sta godendo le sue meritate vacanze al mare, tra la sua Sardegna e la California. L’ultimo scatto pubblicato su Instagram dalla showgirl, che la ritrae in costume da bagno sulle spiagge di Santa Monica, ha letteralmente mandato i fan in visibilio il suo corpo scolpito e le sue perfette forme. View this post on Instagram Tastes like strawberries On a Summer evening Baby you are the end of June.. @incantoofficial #incantoofficial #ad A post shared by Elisabetta Canalis (@littlecrumb ) on Aug 7, 2020 at 2:06am PDT Leggi su sportface

Busonzio : RT @AndreaInterNews: Ultim'ora: Elisabetta Canalis trema. Lunedì il settimanale Dipiù pubblicherà in esclusiva la ricetta del petto di poll… - KingPancredi : RT @AndreaInterNews: Ultim'ora: Elisabetta Canalis trema. Lunedì il settimanale Dipiù pubblicherà in esclusiva la ricetta del petto di poll… - AndreaInterNews : Ultim'ora: Elisabetta Canalis trema. Lunedì il settimanale Dipiù pubblicherà in esclusiva la ricetta del petto di p… - pizzakruu : Ogni tanto mi ricordo di questa perla offerta da Elisabetta Canalis - StrisciaIa : @KendyAka @Alessandra__bb @liuk71rm @annaros70527446 @PaoloDiop La Canalis con Boateng? Ma sei cretino? È Melissa S… -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Canalis Elisabetta Canalis sognante mette il suo Lato A davanti a tutto, unica – FOTO Yeslife "Ultimi giorni nell'Isola": Eli Canalis saluta la sua Sardegna

Elisabetta Canalis saluta la sua Sardegna, per tornare a Los Angeles, dopo giorni di vacanza passati nell'Isola insieme alla figlia Skyler nei luoghi in cui è cresciuta. E posta su Instagram una foto, ...

COSÌ LEGGERO QUASI INVISIBILE

La sensualità e la bellezza di Irina Shayk sono il concentrato della formula di seduzione di Invisible Touch, la nuova linea di reggiseni, slip, culotte e body di Intimissimi, marchio di lingerie del ...

Elisabetta Canalis saluta la sua Sardegna, per tornare a Los Angeles, dopo giorni di vacanza passati nell'Isola insieme alla figlia Skyler nei luoghi in cui è cresciuta. E posta su Instagram una foto, ...La sensualità e la bellezza di Irina Shayk sono il concentrato della formula di seduzione di Invisible Touch, la nuova linea di reggiseni, slip, culotte e body di Intimissimi, marchio di lingerie del ...