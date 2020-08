Elezioni in Bielorussia: seggi aperti per le presidenziali (Di domenica 9 agosto 2020) Elezioni presidenziali Bielorussia – seggi aperti in Bielorussia, dove oggi 6,8 milioni di elettori sono chiamati a votare il presidente, dopo una campagna elettorale caratterizzata dalla dura repressione dell’opposizione, messa in atto dal leader Aleksander Lukashenko, favorito alle urne. I seggi si sono aperti alle 8 ora locale (le 7 in Italia) e si chiuderanno alle 20. Principale sfidante del presidente, in carica da 26 anni consecutivi, è la 37enne Svetlana Tikhanovskaya, senza alcuna esperienza politica, candidatasi dopo l’arresto del marito, il celebre blogger Serghei Tikhanovsky, che girava il Paese dando voce ai problemi della gente comune e ora accusato di aver pianificato “disordini di massa” col gruppo di ... Leggi su tpi

