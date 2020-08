Elezioni in Bielorussia, scontri tra manifestanti e polizia a Minsk dopo gli exit poll che vedono Lukashenko all’80% – I video (Di domenica 9 agosto 2020) Alta tensione in Bielorussia dopo che sono stati diffusi gli exit poll che alle presidenziali vedono trionfare ancora, in modo schiacciante, il presidente uscente Alexander Lukashenko. Centinaia di giovani sono scesi in strada a Minsk per manifestare la loro contrarietà rispetto al risultato: Lukashenko avrebbe ottenuto il 79,7% dei voti, mentre la sua sfidante, Svetlana Tikhanovskaya, si sarebbe fermata al 6,8%. Le immagini mostrano la folla di persone che è scesa in strada a protestare e gli scontri con le forze dell’ordine che – come è possibile sentire dalla prima clip – ha usato granate stordenti. Tra i manifestanti si contano già diversi feriti. Non solo ... Leggi su open.online

