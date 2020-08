Elettra Lamborghini al Grande Fratello Vip: gli ultimi rumors (Di domenica 9 agosto 2020) La nuova stagione televisiva partirà a settembre ma già ci sono indiscrezioni e rumors sui possibili protagonisti. Tra questi, Elettra Lamborghini al Grande Fratello Vip come opinionista. Si può dire che questo 2020 sia stato il suo anno. Prima la partecipazione a Sanremo, poi la hit estiva al fianco di Giusy Ferreri, quindi il matrimonio programmato per i primi giorni di settembre con il dj e produttore olandese Afrojack e ora l’ultimo rumors che la riguarda direttamente. Sembra, infatti, che Elettra Lamborghini sarà una delle prossime opinioniste del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini (che sarà nuovamente al comando della trasmissione), infatti, la vorrebbe nello studio ... Leggi su bloglive

RadioItalia : 'La Isla' di @giusyferreri ft. Elettra Lamborghini è #DiscoItalia della settimana! Ascoltalo qui:… - wrenshepherd : RT @saintlusyfir: @wrenshepherd Elettra ???? Elettra ?? Lamborghini ?? - saintlusyfir : @wrenshepherd Elettra ???? Elettra ?? Lamborghini ?? - zazoomblog : Grande Fratello Vip: Elettra Lamborghini nuova opinionista? - #Grande #Fratello #Elettra - ConventoLonato : A -

Ultime Notizie dalla rete : Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini sta diventando sempre più una vera star. Per lei potrebbero aprirsi le porte del ‘Grande Fratello Vip’. Elettra Lamborghini è senza alcun dubbio una delle grandi star di quest’esta ...La nuova opinionista del Grande Fratello Vip 5, che affiancherà il conduttore Alfonso Signorini, potrebbe essere Elettra Lamborghini. Un’indiscrezione inebriante che ha mandato in tilt i fan della can ...