Eleonora Brigliadori scatenata contro il vaccino anti-Covid: «Frutto di Satana, con uomini ridotti a topi» (Di domenica 9 agosto 2020) Eleonora Brigliadori contro il vaccino anti-Covid. Di più: letteralmente in furuata e scatenata al punto da indire una crociata contro la sperimentazione al via nei prossimi giorni allo Spallanzani. Uno studio, quello dei ricercatori sul virus e il suo possibile antidoto, definito dalla ex showgirl addirittura il «Frutto di Satana, con uomini ridotti a topi»… E altre amenità di questo tipo. Non è certo una novità la posizione ferocemente ereticale ostentata ormai da anni dalla Brigliadori contro la medicina ufficiale, protocolli medici e prontuario ... Leggi su secoloditalia

Eleonora Brigliadori è stata una delle showgirl e attrici più amate della televisione italiana tra gli anni Ottanta e gli anni Novanta. Negli anni duemila ha partecipato come concorrente ad alcuni rea ...

