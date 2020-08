Ecco come l’Argentina ha evitato in extremis un nuovo default (Di domenica 9 agosto 2020) Buenos Aires, 9 ago – Fino a sabato scorso molti osservatori internazionali temevano l’ennesimo default dell’Argentina. Le cose fortunatamente sono andate per il verso giusto grazie anche alla capacità di mediazione della Casa Rosada: il 4 agosto scorso Buenos Aires ha raggiunto un accordo con i creditori per la ristrutturazione di quasi 67 miliardi di dollari di titoli del suo debito estero. La notizia è stata ufficializzata in un comunicato congiunto del ministero dell’Economia e di tre grandi consorzi di creditori. Il liberismo ha portato allo sfascio l’Argentina Dopo sette mesi di trattative, infatti, il presidente Alberto Fernandez non poteva sperare di meglio. Qualche giorno prima, parlando in videoconferenza con il Consiglio delle Americhe, Fernandez aveva dichiarato: “Spero davvero che i creditori capiranno che ... Leggi su ilprimatonazionale

StefanoFeltri : Ecco come il governo Conte ha provato a tenere segreti i verbali del Comitato tecnico scientifico (per difendere l'… - Inter : ?? | VIDEOCALL Dopo aver vinto il concorso powered by @Lenovo #MyFirstGame, Joey ha potuto chiacchierare con...… - ItaliaViva : La stagione turistica è ripartita grazie all'impegno degli imprenditori e degli strumenti messi in campo a loro sos… - ideasbagliata : @kabara79 Ecco. A me non riesce come alla mamma, e a lei non riusciva nello stesso modo in cui la preparava la nonna. Ma sì, è squisita ?? - Meryrose970 : RT @elevenely10: L’uomo che ti fa ridere, che ti fa emozionare con un Ti amo detto all’improvviso, che ti fa battere il cuore come un tambu… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco come NOTTE DI SAN LORENZO 2020: le Stelle Cadenti si Avvicinano! Ecco Come Osservarle al Meglio e le PREVISIONI METEO iLMeteo.it Olio extravergine di oliva a digiuno è un ottima abitudine: ecco i benefici

Olive oil and berries are on the wooden table under the olive tree. L’olio di oliva ha un’azione blandamente lassativa; per ottenere quest’effetto abbastanza insolito e normalmente non ricercato, l’ol ...

Pirlo-Juve, ecco cosa ha spinto i dirigenti a sceglierlo

Andrea Pirlo non sarà l’allenatore amico, quello che in fondo si sente ancora calciatore e si cala nei loro panni. In fondo anche quando calciatore lo era, aveva un certo rigore e una sua severità nel ...

