Ecco come il Governo cambierà il Csm. La riforma Bonafede scardinerà le logiche spartitorie e alzerà un muro tra magistratura e politica (Di domenica 9 agosto 2020) Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della giustizia Alfonso Bonafede, ha approvato un disegno di legge che dispone la delega al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario e per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario militare e introduce nuove norme in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. Gli obiettivi sono principalmente due, ha spiegato il Guardasigilli presentando il testo della riforma: “Scardinare, all’interno della magistratura, le logiche spartitorie dovute alle cosiddette degenerazioni del correntismo; alzare definitivamente un ... Leggi su lanotiziagiornale

StefanoFeltri : Ecco come il governo Conte ha provato a tenere segreti i verbali del Comitato tecnico scientifico (per difendere l'… - Inter : ?? | VIDEOCALL Dopo aver vinto il concorso powered by @Lenovo #MyFirstGame, Joey ha potuto chiacchierare con...… - ItaliaViva : La stagione turistica è ripartita grazie all'impegno degli imprenditori e degli strumenti messi in campo a loro sos… - ronzidante : RT @MPenikas: LN Ecco come il Governo cambierà il Csm. La riforma Bonafede scardinerà le logiche spartitorie e alzerà un muro tra magistrat… - MariaLu91149151 : RT @MariaLu91149151: Ecco qua come tutti i giorni nella mia città calci pugni e botte, intervenuti.carabinieri polizia e militari non è ora… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco come NOTTE DI SAN LORENZO 2020: le Stelle Cadenti si Avvicinano! Ecco Come Osservarle al Meglio e le PREVISIONI METEO iLMeteo.it Juventus, Andrea Pirlo allenatore? La clamorosa profezia in una vecchia foto: come andrà a finire

Addio a Maurizio Sarri, cacciato dalla Juventus senza troppi indugi dopo la delusione in Champions League, l'eliminazione col Lione agli ottavi di finale. Una decisione di Andrea Agnelli, che si è imp ...

Perché all’Italia occorrerebbe (di nuovo) un ministero delle Finanze

«Annegato» nel Mef, il Fisco non solo non riesce a dare all’Italia la spinta propulsiva che potrebbe dare. Ecco perché occorrerebbe tornare a un dicastero autonomo Signor Presidente del Consiglio, mi ...

Addio a Maurizio Sarri, cacciato dalla Juventus senza troppi indugi dopo la delusione in Champions League, l'eliminazione col Lione agli ottavi di finale. Una decisione di Andrea Agnelli, che si è imp ...«Annegato» nel Mef, il Fisco non solo non riesce a dare all’Italia la spinta propulsiva che potrebbe dare. Ecco perché occorrerebbe tornare a un dicastero autonomo Signor Presidente del Consiglio, mi ...