“È nato!”. Fiocco azzurro per la coppia italiana super vip. L’annuncio sui social: “Sei un raggio di sole” (Di domenica 9 agosto 2020) Simone Inzaghi e Giaia Lucariello, Fiocco azzurro per la coppia. Papà per la terza volta, l’ex calciatore e tecnico della Lazio finalmente può festeggiare e tirare un sospiro di sollievo. Il lieto annuncio arriva proprio il giorno del compleanno della mamma. Ore delicate come anche il periodo trascorso, ma la nascita del maschietto non può che scacciare via le nuvole. Tommaso, Lorenzo e adesso Andrea, l’ex calciatore diventa papà per la terza volta. Tommaso è nato nel 2001 dalla precedente relazione tra Simone e Alessia Marcuzzi e oggi ha la bellezza di 18 anni, mentre Lorenzo e Andrea nascono dall’amore con Gaia Lucariello, sposata nel 2018. Nessun rancore con l’ex compagna, la loro può definirsi una vera famiglia allargata dove regna armonia e complicità. ... Leggi su caffeinamagazine

