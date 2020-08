È morta Valeria Capezzuto, volto noto della Tgr Campania (Di domenica 9 agosto 2020) NAPOLI – È morta nella notte Valeria Capezzuto, 63enne giornalista della redazione del TG Campania. Da tempo malata, le sue condizioni si sono aggravate negli ultimi giorni. “Con dolore esprimo il profondo cordoglio ai familiari di Valeria Capezzuto, per la sua prematura scomparsa. Giornalista brava, professionale, sensibile e amante della nostra Napoli. Ai familiari, ai suoi amici cari e ai giornalisti della Rai di Napoli rivolgo un forte abbraccio”. Cosi’ il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris. I funerali si svolgeranno domani alle 11 alla chiesa di San Gennaro al Vomero in via Bernini. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: È morta Valeria Capezzuto, volto noto della Tgr Campania Regionali Campania, Ciarambino: “Mai lavorato guardando sondaggi” Pirateria digitale, bloccati oltre 300 canali Telegram: perquisizioni in 4 regioni Regionali 2020, in Campania il fiato di Caldoro sul collo di De Luca Nel cassetto 1,5 kg di cocaina, arrestato 38enne a Napoli VIDEO| Regionali Campania, Caldoro: “Il bullo De Luca era finito, col Covid è rinato” Leggi su dire

