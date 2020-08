È morta Franca Valeri, sceneggiatrice della sua vita fino alla fine (Di domenica 9 agosto 2020) (Foto: Venturelli/Getty Images)Quello che dovrebbero insegnare ai corsi di scrittura è che la vita è sceneggiatrice. Noi possiamo solo ammirare certi capolavori tragici, drammatici, comici messi lì dal caso, riplasmarli magari, ingabbiandoli tra atti e regole, ritmi e archi, ma il caso (o per chi crede, Dio) sarà sempre più bravo di qualsiasi autore. Però, per quanto la vita sia sceneggiatrice, Franca Valeri è stata più sceneggiatrice di lei, concludendo l’ultimo atto con un colpo di scena di rara perfidia: morire a pochi giorni dalle celebrazioni per i suoi 100 anni, con i coccodrilli diventati nel frattempo omaggi in vita. In questi giorni pre vacanzieri, molti di noi stanno guardando ... Leggi su wired

