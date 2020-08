E' morta Franca Valeri (Di domenica 9 agosto 2020) Roma, 9 ago. (Adnkronos) - . L'attrice, che viveva a Trevignano Romano, aveva appena compiuto 100 anni. Ideatrice di una galleria di personaggi indimenticabili e ancora oggi straordinariamente attuali come la Signorina Snob, Cesira la manicure, la sora Cecioni, iniziatrice di un genere che tanta fortuna avrebbe avuto, dimostrò il proprio talento in molti ambiti diversi: radio e teatro, cinema e televisione, opera lirica e letteratura, rimanendo sempre unica e inimitabile. Nome d'arte di Alma Franca Maria Norsa (aveva scelto il suo nome d'arte dopo aver letto un libro sullo scrittore francese Paul Valery) nata a Milano il 31 luglio 1920 da padre di religione ebraica e madre cattolica, era ormai romana d'adozione. Tra le attrici italiane più amate, ha lasciato il segno con film come "Il segno di Venere" (dove è la romantica Cesira in cerca di marito ... Leggi su liberoquotidiano

Corriere : ?? È morta Franca Valeri - chedisagio : ?? E da grande attrice, esce di scena con classe e in silenzio. Addio, grande Franca È morta Franca Valeri, avev… - Agenzia_Ansa : E' morta Franca Valeri. L'attrice aveva appena compiuto 100 anni - m_dazzi : RT @Agenzia_Ansa: E' morta Franca Valeri. L'attrice aveva appena compiuto 100 anni - cska2 : RT @RaiNews: Franca Maria Norsa, questo il suo vero nome, è stata amatissima dal pubblico per personaggi leggendari come la signorina Snob,… -