È di Viviana Parisi il corpo trovato nel bosco di Caronia (Di domenica 9 agosto 2020) AGI - È Viviana Parisi la donna trovata senza vita questo pomeriggio nel bosco di Caronia (Messina) a circa 500 metri dal luogo dove era scomparsa. La fede nuziale che la donna portava al dito e gli abiti che indossava purtroppo non hanno lasciato dubbi. Il corpo era stato trovato in una zona boschiva dai vigili del fuoco, era riverso per terra, irriconoscibile e n stato di decomposizione per la lunga esposizione all'aria aperta. Tuttavia gli abiti, alcune collanine che aveva al collo e la fede che riportava il suo nome, quello del marito e l'anno della loro nozze, hanno permesso di identificarla. Molto probabilmente sarà l'autopsia a chiarire le cause e a quando risale la morte. Le ricerche proseguono senza sosta per trovare il figlio di 4 anni che era ...

