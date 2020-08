“Durante il Covid lavoravo così tanto che ho ignorato il dolore”. Infermiera di 26 anni perde la gamba per un tumore (Di domenica 9 agosto 2020) “Quando è iniziato il Covid, il lavoro in ospedale era così tanto che non avevo il tempo di preoccuparmi del mio dolore”. E invece quel fastidio persistente alla gamba, ignorato per settimane, era un sintomo di un tumore che le è costato l’amputazione della gamba a soli 26 anni. La storia di Sette Buenaventura, Infermiera del Salford Royal Hospital, è stata raccontata dalla Bbc: inizialmente la donna ha attribuito il dolore alle troppe ore in piedi. Era la fase peggiore dell’epidemia, e i turni erano così impegnativi che non aveva capito subito la gravità della sua situazione. Quando si è fatta visitare, ad aprile, era troppo tardi: la tac ha rivelato la presenza di un sarcoma ... Leggi su ilfattoquotidiano

robersperanza : Nel decreto appena approvato in Consiglio dei Ministri abbiamo stanziato mezzo miliardo di euro per recuperare le p… - piersileri : Voglio rivolgermi ai più giovani: siate intelligenti, come avete fatto durante il lockdown, dando prova di grande f… - s_parisi : Gli occupati in settori attivi durante la pandemia non presentano valori più elevati di sieroprevalenza (2,8%) risp… - clikservernet : “Durante il Covid lavoravo così tanto che ho ignorato il dolore”. Infermiera di 26 anni perde la gamba per un tumore - Noovyis : (“Durante il Covid lavoravo così tanto che ho ignorato il dolore”. Infermiera di 26 anni perde la gamba per un tumo… -