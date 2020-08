Due persone annegate in un solo pomeriggio (Di domenica 9 agosto 2020) Un 59enne è morto nel Lago dei Quattro Cantoni. L'altra vittima aveva solo 18 anni, scomparso al lido di Baldegg Leggi su media.tio.ch

Ultime Notizie dalla rete : Due persone Combustione illecita di rifiuti e taglio abusivo, due persone denunciate Cosenza Channel Coronavirus, picco a Reggio Emilia: 19 nuovi contagi rilevati in un giorno

REGGIO EMILIA Sale ancora la conta dei nuovi contagi da Covid-19 nel Reggiano. Sono 19 quelli rilevati in un giorno. Sono tutte persone in isolamento domiciliare e di cui 7 asintomatici. 10 sono stati ...

Il coronavirus non è andato in vacanza

Non voglio essere un “menagramo“. Anzi, per toglierci ogni incubo, facciamo subito come si usava un tempo e forse anche ora: tocchiamo ferro! Un amico mi dice: ”Se leggo i giornali, se guardo il compo ...

