Dopo il no dei medici, Remy si guarda intorno: sondaggio per l'ex Lille (Di domenica 9 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Nonostante il no dei medici, Pasquale Foggia ha dichiarato di non aver ancora perso le speranze di vestire di giallorosso Loic Remy. Molto probabilmente, però, il direttore sportivo del Benevento dovrà rinunciare all'ex attaccante del Lille, virando su altri obiettivi per regalare a Pippo Inzaghi i necessari rinforzi per affrontare la serie A. Una ragione se la starebbe facendo lo stesso Remy che avrebbe iniziato a guardarsi intorno per trovare una nuova sistemazione per la prossima stagione. Svanita l'ipotesi di un ritorno al Lille, i francesi hanno deciso di puntare sul Burak Yilmaz, si sta facendo strada la possibilità di approdare al Fenerbache. L'agente di Remy ...

robertosaviano : Altro che richiamo, meritano un encomio i militari che hanno danzato dopo il giuramento alla Scuola Sottufficiali d… - pisto_gol : Per rispetto nei confronti di chi mi segue, non posso non dire che la prima responsabile dei 24 anni senza coppe eu… - CarloCalenda : #DecretoAgosto ha lo stesso difetto dei precedenti: tante piccole misure che rischiano di essere inefficaci, senza… - iLCiTwi : RT @cris_cersei: La pillola del 'giorno dopo' è ora diventata 'dei due mesi dopo'. A breve, diventerà direttamente pillola per neonati. ???? - thewaterflea : RT @TerreImpervie: Queli che 'i figli non sono proprietà dei genitori' e subito dopo ti spiekano che 'sono proprietà dello Stato' ooooh yeah -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo dei Il ballo dei militari in divisa dopo il giuramento fa scattare una indagine interna. Il video TarantoBuonaSera.it LA LETTERA / IANNETTI: “NAVARRA MERITAVA IL PREMIO AMORE PER L’ABRUZZO?”

Il 7 agosto presso il Lido Atlantic di Roseto degli Abruzzi sarà consegnato il premio “Amore per l’Abruzzo”. Sono stati premiati uomini del Volontariato, della Cultura, dell’Impresa, del Giornalismo, ...

Le Iene ricordano Nadia Toffa ad un anno dalla sua scomparsa, dal suo primo servizio all'impegno per la città di Taranto

MILANO - Credo che se Nadia ci vedesse fare quello che stiamo facendo si ammazzerebbe dalle risate! A un anno di distanza stiamo per farvi vedere qualcosa per cui non siamo assolutamente attrezzati, p ...

