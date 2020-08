Doctor Strange 2: il ritorno di Loki nel poster creato da un fan (Di domenica 9 agosto 2020) In attesa di vedere al cinema Doctor Strange In The Multiverse of Madness, il digital artist Psychboz ha creato un poster che vede protagonista anche Loki. L'artista Psychboz ha condiviso sul web un nuovo fan poster nel quale immagina il ritorno cinematografico di Loki in Doctor Strange In The Multiverse of Madness. L'immagine ritrae Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) e Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) mentre sono divisi da un'enorme barriera arancione. L'artista ha quindi inserito il Loki di Tom Hiddleston, immaginando il personaggio che torna per il suo primo ruolo cinematografico da quando è misteriosamente scomparso in Avengers: Endgame. Non è la ... Leggi su movieplayer

