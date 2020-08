Dj morta: inquirenti, 'diverse ipotesi investigative, indagini su 22 minuti di 'buco''/Adnkronos (3) (Di domenica 9 agosto 2020) (Adnkronos) - Stanno indagando, in particolare, sui 22 minuti di 'buco' tra l'uscita in autostrada e il successivo rientro. Cosa è successo a Viviana Parisi? E dove è finito il piccolo Gioele? Intanto, sarà eseguita tra domani e martedì l'autopsia sul cadavere di Viviana Parisi disposta dal Procuratore di Patti che coordina l'inchiesta. Gli inquirenti cercano di conoscere le cause di morte della donna. Intanto, questa mattina alcuni amici del marito di Viviana Parisi, Daniele Mondello, lo hanno raggiunto e parlando con i giornalisti hanno detto di non credere che la donna "si sia uccisa" o "che abbia ucciso Gioele". "Forse qualcuno li ha aggrediti o uccisi" oppure degli animali "li hanno assaliti e ammazzati". Gli investigatori chiedono aiuto ad eventuali testimoni che possano aver visto la ... Leggi su iltempo

