Dj morta in Sicilia: per gli investigatori il bimbo era con lei e potrebbe averlo ucciso prima di suicidarsi (Di domenica 9 agosto 2020) Proseguono senza sosta le ricerche del piccolo Gioele, il bimbo di 4 anni, figlio di Viviana Parisi, la dj 43enne trovata morta a Caronia che secondo gli investigatori era con lei nel bosco dove e’ stata ritrovata. L’ipotesi piu’ drammatica, fatta dagli inquirenti, e’ che la donna potrebbe avere ucciso il figlio seppellendolo nella zona prima di suicidarsi. Decine di persone con unita’ cinofile stanno perlustrando le campagne. “Fino ad oggi – spiegano i vigili del fuoco abbiamo perlustrato piu’ di 500 ettari con l’ausilio dei cani e dei droni -. E’ complicato perche’ si tratta di boschi e luoghi impervi dove e’ difficile spostarsi”.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

