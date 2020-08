Dj morta: cognata vittima, 'perché l'hanno trovata solo dopo quattro giorni?' (Di domenica 9 agosto 2020) Palermo, 9 ago. (Adnkronos) - "perché l'hanno trovata solo dopo quattro giorni? Forse le ricerche per trovare Viviana e Gioele dovevano partire prima. Le ricerche sono partite in ritardo. Il corpo di mia cognata è stato trovato a meno di 2 km dall'autostrada". A parlare è Mariella Mondello, la sorella di Daniele Mondello, marito di Viviana Parisi, la dj di 43 anni trovata morta ieri a quattro giorni dalla sua scomparsa. Adesso la cognata spera che il piccolo Gioele, il bimbo di 4 anni, che era con la mamma, "sia ancora vivo" e che "venga trovato al più presto". Leggi su iltempo

ilSicilia : #Cronaca #djmorta Caso Viviana Parisi, parla la cognata della Dj trovata morta: “Ricerche partite in ritardo”… - 70kgsonotroppi : @Sabry17412132 Mi manca mia cognata che è morta il 14 luglio. Era una sorella per me. Mi manca la sua voce al telef… - AmoiPistacchi : Non indossano mai la mascherina nei luoghi aperti e chiusi, ma vaaa pff. Tanto alla fine é tutto complotto del gove… -

Ultime Notizie dalla rete : morta cognata Dj morta: cognata vittima, 'perché l'hanno trovata solo dopo quattro giorni?' Il Tempo Dj morta: cognata vittima, 'perché l'hanno trovata solo dopo quattro giorni?'

Il corpo di mia cognata è stato trovato a meno di 2 km dall'autostrada". A parlare è Mariella Mondello, la sorella di Daniele Mondello, marito di Viviana Parisi, la dj di 43 anni trovata morta ieri a ...

Viviana Parisi, non esclusa ipotesi omicidio. "Il figlio era con lei. Forse l'ha sepolto"

Messina, 9 agosto 2020 - Ancora con il fiato sospeso per il giallo di Messina. Proseguono senza sosta le ricerche di Gioele, 4 anni, il figlio di Viviana Parisi, 43 anni, la dj trovata morta ieri a Ca ...

Il corpo di mia cognata è stato trovato a meno di 2 km dall'autostrada". A parlare è Mariella Mondello, la sorella di Daniele Mondello, marito di Viviana Parisi, la dj di 43 anni trovata morta ieri a ...Messina, 9 agosto 2020 - Ancora con il fiato sospeso per il giallo di Messina. Proseguono senza sosta le ricerche di Gioele, 4 anni, il figlio di Viviana Parisi, 43 anni, la dj trovata morta ieri a Ca ...