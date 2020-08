Di Marzio: "Il Napoli punta Sergio Reguilón! Concorrenza dalla Premier, le ultime" (Di domenica 9 agosto 2020) Gianluca Di Marzio, giornalista di SKY, attraverso il suo sito ufficiale si è soffermato sul mercato in entrata del Napoli di Aurelio De Laurentiis. Leggi su 90min

Gennaro982 : @enzogoku69 ciao Enzo...Di Marzio ha scritto di un primo sondaggio del Napoli per Reguillon...hai qualche notizia?… - napolista : Sky: sondaggio del Napoli per Reguilòn Lo riporta Gianluca Di Marzio. Il terzino sinistro del Real Madrid è attualm… - news24_napoli : Di Marzio: “Sarri esonerato, la Juventus ha una tentazione per la… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Sky- Juventus, per il dopo Sarri spunta l’idea Pirlo: Sky- Juventus, pe… - titty_napoli : RT @SoyCalcio_: ?? ÚLTIMA HORA I La Juventus ha decidido despedir a Maurizio Sarri. [La Gazzetta dello Sport / Di Marzio] -