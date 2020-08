Devastante lutto nel mondo del cinema e della TV Italiana: la famosissima attrice è venuta a mancare poco fa (Di domenica 9 agosto 2020) La grande attrice è scomparsa, lasciando il vuoto che si prova quando manca un amico, visto che lo era di tutti. L’ironia e la sua capacità di osservazione hanno fatto di lei un mito Cara, carissima Franca Valeri. Se n’è andata con la consueta signorilità un’amica di tutti, un’attrice intelligente che aveva saputo fare della sua ironia e della sua capacità di osservazione l’arma vincente di una comicità al femminile: le sue donne, invadenti e malinconiche, raffinate e plebee, illuse e deluse, rimangono agli atti di una società. Alma Franca Maria Norsa, all’anagrafe milanese, non era solo l’autrice della Signorina snob popolarissima alla radio di quel periodo post bellico: Valeri (nome prestato da ... Leggi su howtodofor

