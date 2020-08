"Deriva religiosa". E con il marito... Viviana Parisi, i due dettagli (inediti) che spiegano molte cose (Di domenica 9 agosto 2020) Viviana Parisi è morta, il piccolo Gioele non si trova. Italia col fiato sospeso: il timore è che la donna, dopo l'incidente nei pressi di Caronia, lo abbia ucciso e seppellito nel bosco, per poi suicidarsi. Questa, almeno, l'ipotesi prevalente in procura. Un'ipotesi terrificante, sconvolgente. Il punto è che la dj, 43 anni, come è noto stava attraversando un lungo momento drammatico, attanagliata dalla depressione. E così, ovviamente, si cerca nella sua vita, nel suo privato. E alcuni dettagli significativi vengono rivelati da Il Giorno. "Era depressa", taglia corto la cognata raggiunta telefonicamente. Ultimamente, Viviana era stata più volte al pronto soccorso in seguito a degli attacchi di panico, ragione per la quale l'ipotesi prevalente sulla sua morte è quella del ... Leggi su liberoquotidiano

