Deputati 'furbetti' del bonus: tre della Lega, uno del M5s e uno di Italia Viva (Di domenica 9 agosto 2020) Tutti alla 'caccia' dei furbetti i cui nomi non si conoscono ma è solo questione di tempo: i Deputati che hanno avuto accesso al bonus di 600 euro nonostante il loro lauto stipendio di 12 mila euro al ... Leggi su globalist

I furbetti non hanno ancora un nome. Ma hanno un colore politico ben definito. Lo scoop di Repubblica ha terremotato questa domenica di agosto. Cinque deputati avrebbero chiesto e ottenuto dall'Inps ...I nomi ancora non si conoscono, ma appartengono a tre diversi partiti i cinque "furbetti" del bonus Covid: sarebbero tre deputati della Lega, uno del Movimento 5 Stelle e uno di Italia Viva come ripor ...