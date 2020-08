Deputati col bonus, Di Maio scatenato: “indecenti, non gli bastano 13mila euro al mese” (Di domenica 9 agosto 2020) Il ministro degli Esteri, Di Maio, è indignato dopo la notizia che cinque Deputati avrebbero chiesto e ottenuto il bonus 600 euro per il Covid. La notizia dei cinque Deputati – più un noto presentatore televisivo – che hanno chiesto e ottenuto il bonus 600 euro riservato alle Partite Iva messe in ginocchio dal lockdown, ha iniziato a scatenare le rezioni politiche. Non è dato a sapere chi siano questi politici ‘bisognosi’, ma Di Maio chiede loro di uscire allo scoperto. “Oggi La Repubblica parla di 5 parlamentari, di 5 poveri furbetti che durante la pandemia hanno avuto il coraggio di avanzare richiesta allo Stato per avere il bonus di 600 ... Leggi su chenews

